Znęcali się nad najbliższymi. Policjanci z Siewierza zatrzymali dwóch agresywnych mężczyzn

Policjanci z siewierskiego komisariatu przerwali cierpienie rodzin, w których była stosowana domowa przemoc. Dwie interwencje zakończyły się zatrzymaniami domowych oprawców. Pierwsza z nich dotyczyła zgłoszenia pod koniec listopada br. w jednym z domów na terenie gminy Siewierz. Mundurowi zatrzymali 58-latka, który uderzył swoją żonę metalowym przedmiotem. Kobieta doznała obrażeń głowy. Ponadto stróże prawa ustalili, iż domowy agresor znęcał się fizycznie i psychicznie nad 58-letnią kobietą. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który usłyszał już zarzuty.

Kolejne zatrzymanie miało miejsce zaledwie trzy dni później. Policjanci udali się do jednego z miejsc na terenie powiatu będzińskiego, gdzie 40-latek rozpętał domową awanturę. Mundurowi ustalili, że domowy oprawca znęca się nad swoją żoną i dziećmi od pięciu lat. Kobieta postanowiła przerwać swoje milczenie w dniu interwencji, kiedy to mężczyzna po raz kolejny wyładowywał swoją agresję na rodzinie. Stróże prawa zatrzymali 40-latka, który został przewieziony do policyjnego aresztu.

By zapobiec dalszej eskalacji agresji na wniosek śledczych i prokuratora wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych. Musieli oni także opuścić miejsce zamieszkania. Domowi oprawcy za kratkami mogą spędzić nawet 5 lat.