Zlot kultowych samochodów w Będzinie. Zabytkowe pojazdy opanowały plac targowy, na którym pojawiło się wielu fanów motoryzacji Redakcja

Pierwsze lipcowe spotkanie Klasycznej Niedzieli już za nami. To cykliczna impreza skierowania do wszystkich miłośników motoryzacji i nie tylko! Co miesiąc na placu targowym w Będzinie zjeżdżają się zabytkowe fury i inne kultowe samochody. Jest na czym oko zawiesić! Zobaczcie, jakie perełki można było spotkać w minioną niedzielę, 3 lipca.