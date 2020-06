Żłobki miejskie w Będzinie otwarte. Znów czekają na maluchy

Przyjmowanie dzieci do żłobka odbywa się na zasadach określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sytuacji gdy zapotrzebowanie na opiekę żłobkową będzie większe niż liczba dzieci możliwa do przyjęcia w danej placówce, pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci obojga pracujących rodziców, z których przynajmniej jeden jest pracownikiem służby zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem handlu i produkcji realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności przyjmowane będą dzieci obydwojga pracujących lub pracujących rodziców samotnie wychowujących dziecko, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem .

- Rodziców proszę o zapoznanie się z obowiązującymi w żłobku procedurami sanitarnymi dotyczącymi stanu epidemii, wypełnienie odpowiednich oświadczeń oraz dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności. Rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do żłobka mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Rząd planuje przedłużenie wypłaty świadczenia do 28 czerwca. Rodzice mogą także ubiegać się u dyrektora placówki o umorzenie opłaty stałej - przekazał Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.

W poniedziałek 11 maja br. władze samorządowe Będzina zdecydowały się natomiast otworzyć miejskie przedszkola. Czynne są wszystkie. Opieka odbywa się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

- Jeśli rodzice będą chcieli przekazać pod opiekę swoje maluchy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z dyrekcją placówki. Chodzi o to, byśmy wiedzieli, czy liczba dzieci w danej grupie nie będzie zbyt duża. W przypadku, kiedy jakiś maluch pojawi się w przedszkolu, a następnego dnia go już nie będzie, to również prosimy rodziców o informację, co jest powodem absencji. Chcemy bowiem wiedzieć, czy nieobecność związana jest z jakimiś problemami zdrowotnymi malucha czy może wynika z innych powodów - mówi Kinga Wesołowska-Bodzek, rzecznik prasowy UM w Będzinie.