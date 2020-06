Zamknięta droga wojewódzka 913 na lotnisko w Pyrzowicach na odcinku od DK 86. Trzeba jechać objazdami

Całkowicie zamknięta zostanie prowadząca na lotnisko w Pyrzowicach droga od skrzyżowania z ulicą Graniczną w Psarach do rejonu skrzyżowania z DK 86 w miejscowości Gródków. Od godz. 10 planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu. By ominąć zamknięty fragment DW 913 i dostać się w rejon ul. Granicznej należy np. z DK 86 skręcić w Psarach w ulicę Wiejską a następnie kierować się ul. Szkolną do skrzyżowania w kierunku Strzyżowic. Można też jechać od strony Wojkowic ulicą Brzeziny oraz Graniczną.

- Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków drogowych oraz o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na bezpieczeństwo - podkreślają pracownicy Urzędu Gminy w Psarach.

Koszt kontraktowy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 wynosi ponad 124,8 mln zł, z czego ponad 95 mln zł zł stanowi pozyskana przez samorząd wojewódzki unijna dotacja. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.