Za nami impreza "Zabiegany Powiat" w Psarach. W weekend czekają "Biegi w Rogoźniku" oraz impreza biegowa w Siewierzu

W miniony weekend w Psarach odbył się kolejny bieg z cyklu „Zabiegany Powiat”, a wystartowali w nim entuzjaści biegania oraz nordic walkingu. Wszyscy miłośnicy zdrowego trybu życia zostali przywitani przez starostę będzińskiego Sebastiana Szaleńca i wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia.

- Cieszę się, że około 150 uczestników zdecydowało się wziąć udział w biegu. Jest to wyjątkowo imponująca liczba. Upór, wytrwałość, siła, chęć sportowej rywalizacji i zamiłowanie do sportu to niewątpliwie cechy uczestników naszych biegowych spotkań, co dzisiaj udowodnili - powiedział Sebastian Szaleniec.