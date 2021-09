Wypił alkohol, a potem jechał ul. Szpitalną w Czeladzi. Na szczęście na jego drodze stanęli policjanci

We wtorek 7 września w godzinach popołudniowych policjanci odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drogach zatrzymali w Czeladzi do kontroli pojazd marki Chevrolet. Działo się to na ul. Szpitalnej. Nerwowe zachowanie kierującego wskazywało, że może on sporo ukrywać.

Podczas policyjnej kontroli mundurowi ustalili, iż mężczyzna posiada dwa aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Pierwszy z zakazów miał obowiązywać 10 lat, natomiast drugi nałożono na 6 lat. Nawet zakazy nałożone przez sąd nie były jednak wystarczająco dobrym argumentem dla czeladzianina, aby nie wsiadać za „kółko”.

Dodatkowo badanie policyjnym alkomatem wskazało ponad promil alkoholu w organizmie 56-latka. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzny doprowadziło do jego zatrzymania. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Grożą mu nawet 2 lata więzienia.