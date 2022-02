Wycieczki rowerowe do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Wycieczki rowerowe z Będzina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 26 lutego w Będzinie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 27 lutego w Będzinie ma być 7°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Niebieska pętla rowerowa powiatu mikołowskiego

Stopień trudności: 1

Dystans: 127 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podjazdów: 1 441 m

Suma zjazdów: 1 452 m

Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza

Niebieska pętla rowerowa powiatu mikołowskiego - szlak rowerowy, który się okazał bardzo przyjemny i nawet przyzwoicie oznakowany - z małymi wyjątkami, ale i tak super. Oznakowania przeważnie znajdziemy tuż przed zakrętami. Dużo asfaltu, a mało dróg gruntowych - tak można krótko określić szlak niebieski - wiem, narzekam :-). Na trasie spotkamy wiele zabytków, starych kościołów, przydrożnych krzyży, które mają ponad 100 lat. 47% trasy to bezdroża.

Nawiguj