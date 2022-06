Wycieczki rowerowe do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 czerwca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Będzina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 5 km od Będzina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Będzina warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe z Będzina We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Będzina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Oświęcim - Oszpicin - ku pamięci... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 111,49 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 325 m

Suma zjazdów: 1 358 m Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza Wycieczkę do Oświęcimia próbowałem przejechać szlakami rowerowymi. Dosyć sporo ich zaliczyłem. Już w Sosnowcu wbijamy się na czerwony szlak rowerowy na krótko ale już coś :-). Bezdrożami dojeżdżam do Mysłowic a dalej prowadzi mnie zielony szlak rowerowy prawie do Dziećkowic. Zostawiam szlak aby zjechać z asfaltu :-) i poruszam się wzdłuż autostrady dojeżdżając do Jelenia. Tutaj szlak niebieski rowerowy wiedzie mnie do Chełma Małego. Dalej znalazłem żółty szlak rowerowy z którym dojechałem do Bobrka. Następne miasto to już Oświęcim. W centrum ciekawe zabytki do zobaczenia. Z centrum kierowałem się niebieskim szlakiem rowerowym, gdzie dotarłem do Muzeum Auschwitz. Powiem szczerze, że ostatni raz tu byłem w szkole podstawowej a nadal pamiętam co tutaj zobaczyłem. Dalej kieruję się do drugiego obozu w Brzezince. Na miejscu zrobiła mi się smutna atmosfera, gdy oglądałem rzędy baraków obozowych. Myśli o milionach ludzi, którzy stracili tu życie... Każdy z nas powinien choć raz w życiu odwiedzić to miejsce i zobaczyć na własne oczy jaki los może człowiek zgotować drugiemu człowiekowi. Objeżdżam obóz dookoła by ponownie trafić na niebieski szlak rowerowy. Lecz nie na długo i opuszczam asfalt :-) . Za rzeką Pszczynką znalazłem czerwony szlak rowerowy, którym nie pojechałem :-), gdyż mój cel to Tychy. W Tychach na osiedlu F przykleiłem się do czerwonego szlaku rowerowego z którym dojechałem do Zamościa. Tam przesiadłem się na czarny szlak rowerowy i już byłem na Murckach. W Murckach śledziłem czarny szlak pieszy( tak dla odmiany:-) ) by trafić na czerwony szlak rowerowy, którym dojechałem do dzielnicy Mysłowic-Ćmok. Stąd już tylko parę kilometrów do końca wycieczki. Łączna wysokość podjazdów 603.80 m. 69% trasy to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Dwa szlaki zamkowe... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 150,36 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 1 487 m

Suma zjazdów: 1 474 m Aza poleca trasę mieszkańcom Będzina Sprawdziłem dwa szlaki zamkowe. Pierwszy to czerwony szlak zamkowy z Dąbrowy Górniczej do Siewierza. Drugi to czarny szlak zamkowy z Siewierza do Myszkowa. Spodziewałem się dużo drug asfaltowych i niestety tak było :-( . 37% to bezdroża - reszta asfalt. Oba szlaki są dobrze oznakowane i w 95% nie można ich zgubić.

Na szlaku możemy zwiedzić zamek Biskupi w Siewierzu, ruiny zamku w Przewodziszowicach, zamek w Mirowie, zamek w Bobolicach i na koniec zamek w Będzinie. Oczywiście na trasie jest wiele innych atrakcji historycznych i nie tylko. Łączna wysokość podjazdów 926.8 m.

🚲 Trasa rowerowa: Niebieski szlak pieszy z centrum Jaworzna do stawów Groble Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,52 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 056 m

Suma zjazdów: 1 060 m Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza Aby przyzwyczaić cztery litery do dłuższych przejażdżek trzeba zacząć od mniejszych :-) . I tym razem padło na niebieski szlak pieszy, który prowadzi z centrum Jaworzna do stawów Groble. Początek szlaku powinien znajdować się w okolicy oddziału PTTK ale nie znalazłem :-( Pierwszy znak zobaczyłem 500 m dalej. Z oznakowaniem niestety jest fatalnie. Przebieg szlaku trochę się rozmijał z rzeczywistością :-) czyli przebiegał w dwóch miejscach inaczej niż na mapie. Końca szlaku również nie uświadczyłem. Trochę to smutne, że oznakowania szlaków, w szczególności pieszch, przegrywają z czasem...

Tym razem wygrał asfalt około 48 km po utwardzonym.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Będzina

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Tysiąclecia - zielony szlak turystyczny w województwie śląskim Stopień trudności: 1.0

Dystans: 132,8 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 218 m

Suma podjazdów: 1 756 m

Suma zjazdów: 1 702 m Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza

Szlak Tysiąclecia - zielony znakowany szlak turystyczny w województwie śląskim. Szwędając się na rowerze tu i tam zawsze napotykałem zielony szlak turystyczny. Od dwóch lat miałem przygotowaną trasę i przyszedł czas :-) aby szlak przejechać od początku aż do jego końca. Początek szlaku to Bytom a koniec to miejscowość Skarżyce - około 101 km. Ze Skarżyc udałem się na dworzec do Zawiercia i do domciu. Co do oznakowania to jest na poziomie średnim. Gdyby nie wcześniejsza przygotowana trasa na 100% bym go zgubił. Brakowało oznaczeń w newralgicznych miejscach. Właściwie to w lesie jest lepiej oznakowany szlak niż poza nim :-) . Szlak w 98% przejezdny za wyjątkiem dwóch miejsc, gdzie szlak przestał istnieć - natura wygrała :-) . Do zobaczenia wiele interesujących miejsc oraz krajobrazów napotkanych po drodze. Szlak niejednokrotnie przeplata się ze szlakami rowerowymi co gwarantuje jego przejezdność. Polecam wszystkim chętnym :-) . Łączna wysokość podjazdów 1102.8 m. 69% to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Czeladź,Sosnowiec,Mysłowice,Katowice,Siemianowice Śl. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 100 m

