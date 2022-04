Wycieczki rowerowe do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Będzina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Będzina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Będzinie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 kwietnia w Będzinie ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,62 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 856 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Będzina

Szlak im. Mariana Kantora Mirskiego - czerwony szlak pieszy, który początek ma na parkingu przy stawie Janina a koniec w Mysłowicach przy Szpitalu Miejskim przy ul. Bytomskiej lub odwrotnie - przynajmniej tak wynika z opisu :-). Długość szlaku to około 24km. 69% traski to bezdroża. Już zdążyłem się przyzwyczaić, iż szlaki piesze są chyba wszędzie traktowane po macoszemu i niestety w tym przypadku jest podobnie. Dobrze przed wycieczką mieć zaplanowaną trasę przebiegu szlaku, gdyż zgubić go nie jest trudną rzeczą. Zaznaczyłem na trasie miejsca na które należy uważać.

Nawiguj