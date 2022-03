Wycieczki rowerowe do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Będzina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 5 km od Będzina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Będzinie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 03 kwietnia w Będzinie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Niebieski szlak pieszy z centrum Jaworzna do stawów Groble

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,52 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 056 m

Suma zjazdów: 1 060 m

Rowerzystom z Będzina trasę poleca Aza

Aby przyzwyczaić cztery litery do dłuższych przejażdżek trzeba zacząć od mniejszych :-) . I tym razem padło na niebieski szlak pieszy, który prowadzi z centrum Jaworzna do stawów Groble. Początek szlaku powinien znajdować się w okolicy oddziału PTTK ale nie znalazłem :-( Pierwszy znak zobaczyłem 500 m dalej. Z oznakowaniem niestety jest fatalnie. Przebieg szlaku trochę się rozmijał z rzeczywistością :-) czyli przebiegał w dwóch miejscach inaczej niż na mapie. Końca szlaku również nie uświadczyłem. Trochę to smutne, że oznakowania szlaków, w szczególności pieszch, przegrywają z czasem...

Tym razem wygrał asfalt około 48 km po utwardzonym.

