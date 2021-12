Wycieczki rowerowe do 5 km od Będzina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Będzina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 grudnia mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 5 km od Będzina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Będzina przygotowaliśmy na weekend 25 - 26 grudnia.

Trasy rowerowe z Będzina We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Będzinie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 26 grudnia w Będzinie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%. 🚲 Trasa rowerowa: Na cztery zamki... Stopień trudności: 1

Dystans: 123,66 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 518 m

Suma zjazdów: 1 522 m Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza Kończy się żywot opon więc asfaltu tym razem więcej niż zazwyczaj.

Traska w dużej części wiedzie szlakami turystycznymi oraz rowerowymi.

Każdy zamek jak najbardziej można zwiedzić. Nie uczyniłem tego, gdyż na każdym już byłem.Pora bardzo sucha więc przed Górą Birów dużo piachu niż zwykle. Łączna wysokość podjazdów 767.00 m.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Powstańców 1863 r. Stopień trudności: 1

Dystans: 130,04 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 1 497 m

Suma zjazdów: 1 496 m Aza poleca trasę rowerzystom z Będzina Szlak Powstańców 1863r - zawsze przeplatał się w moich wycieczkach więc postanowiłem zwiedzić go całego. Szlak Powstańców jest pieszym niebieskim szlakiem z początkiem w Olkuszu na rynku a końcem w Bukownie przy stacji PKP. Oczywiście nie znalazłem początku i końca szlaku :-(. Długość około 53 km. Szlak wymaga "dopieszczenia", gdyż oznakowanie często rozmija się z mapą a nawet nie ma go wcale :-) . Cóż taki to urok szlaków turystycznych o które niestety nikt nie dba. Szlak do łatwych nie należy. Jest kilka miejsc, które najlepiej przejechać w porze suchej, unikniemy w ten sposób mnóstwa błota i rozlewisk.Ostatnie 3-4km szlaku mnie rozłościły na dobre :-) Brak oznakowania, mnóstwo piachu - faktycznie zrobił się szlak pieszy :-) ale co Cię nie zabije to Cię wzmocni :-) . Oczywiście dotarcie do początku/końca szlaku pozostawiam Wam do wyboru. 41% traski to bezdroża.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szyby kopalniane część druga... Stopień trudności: 1

Dystans: 65,75 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 1 014 m

Suma zjazdów: 1 010 m Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza Dokładnie rok temu próbowałem znaleźć szyby kopalniane nieistniejących już kopalni. Teraz przyszła kolej na kolejne ;-). Po niektórych został dekiel a inne przestały bezpowrotnie istnieć. Szkoda przydała by się chociaż tabliczka w miejscu gdzie kiedyś stał szyb :-(. Poranek trochę mroźny -4 stopnie i to wspaniale się składa, gdyż tam gdzie zamierzam pojechać może być "dżyzda" , która mam nadzieję będzie zamarznięta :-). Oczywiście plany musiały jak zwykle ulec zmianie a to za sprawą inwestycji, które mają miejsce na terenach byłej Kopalni Piasku „Maczki-Bór”. Zakładałem około 85 km trasy ale musiałem ją skrócić, gdyż szukanie zajęło mi więcej czasu niż myślałem. Zdjęć też nie za wiele, bateria niedomagała :-( . Zaznaczyłem co ważniejsze. Punkty wyłącznie z opisem postaram uzupełnić o zdjęcia. Muszę tylko znowu je odwiedzić :-). Traska nie jest typową wycieczką rowerową, gdyż trzeba czasami zejść z roweru aby coś zobaczyć, znaleźć, przenieść rower :-).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Tysiąclecia - zielony szlak turystyczny w województwie śląskim Stopień trudności: 1

Dystans: 132,8 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 218 m

Suma podjazdów: 1 756 m

Suma zjazdów: 1 702 m Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza

Szlak Tysiąclecia - zielony znakowany szlak turystyczny w województwie śląskim. Szwędając się na rowerze tu i tam zawsze napotykałem zielony szlak turystyczny. Od dwóch lat miałem przygotowaną trasę i przyszedł czas :-) aby szlak przejechać od początku aż do jego końca. Początek szlaku to Bytom a koniec to miejscowość Skarżyce - około 101 km. Ze Skarżyc udałem się na dworzec do Zawiercia i do domciu. Co do oznakowania to jest na poziomie średnim. Gdyby nie wcześniejsza przygotowana trasa na 100% bym go zgubił. Brakowało oznaczeń w newralgicznych miejscach. Właściwie to w lesie jest lepiej oznakowany szlak niż poza nim :-) . Szlak w 98% przejezdny za wyjątkiem dwóch miejsc, gdzie szlak przestał istnieć - natura wygrała :-) . Do zobaczenia wiele interesujących miejsc oraz krajobrazów napotkanych po drodze. Szlak niejednokrotnie przeplata się ze szlakami rowerowymi co gwarantuje jego przejezdność. Polecam wszystkim chętnym :-) . Łączna wysokość podjazdów 1102.8 m. 69% to bezdroża.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czerwony szlak wokół Libiąża Stopień trudności: 1

Dystans: 107,66 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 245 m

Suma zjazdów: 1 249 m Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza Czerwony szlak wokół Libiąża - szlak super oznaczony z początkiem pod Urzędem Miasta w Libiążu. Znak jest zawsze tam gdzie powinien się znajdować. Bardzo dobra robota ! Trasa przebiega lasami i mało uczęszczanymi drogami. Nad Wisłą przy ładnej pogodzie można popatrzeć na Beskidy :-) . Ładne widoki i urozmaicenie terenu pozwoli Wam nacieszyć się wycieczką. Traska w 73% przebiega bezdrożami. Łączna wysokość podjazdów 490.49 m.

Nawiguj

