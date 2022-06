Wycieczki rowerowe do 5 km od Będzina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 czerwca?

Rowerem w okolicy Będzina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,24 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 1 186 m

Suma zjazdów: 1 178 m

Dominik poleca trasę mieszkańcom Będzina

SOSNOWIEC historycznie należał do Małopolski. Nazwa miasta pochodzi od borów sosnowych porastających te tereny przed 1830. Pierwotna nazwa miasta brzmiała Sosnowice. W chwili uzyskania praw miejskich w 1902 nadsołectwo Sosnowiec liczyło jednak 61 tys. mieszkańców, miała własną prasę, teatr zawodowy, rozwinięte lecznictwo ze szpitalem,Jednak wzmianki o osadnictwie na tych terenach są znacznie starsze i sięgają czasów piastowskich. Najstarsza znana wzmianka o osadzie z terenu obecnego Sosnowca pochodzi być może z 1123, a o Milowicach, jak również o Klimontowie, Zagórzu i innych można mówić na podstawie dokumentu z 1228 i innych począwszy od XIII wieku.

