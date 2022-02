WOŚP w Będzinie, Czeladzi i powiecie. Oto, ile udało się zebrać do puszek, e-skarbonek, na licytacjach

Około 120 tysięcy wolontariuszy w około 1700 sztabach zbierało w niedzielę 30 stycznia pieniądze do tradycyjnych tekturowych puszek, a w Internecie odbywały się i odbywają często nadal setki internetowych zbiórek i aukcji na rzecz WOŚP. Pieniądze zbierane są nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie.

W Będzinie przez cały dzień nie zabrakło atrakcji w nowej hali widowiskowo-sportowej Będzin Arenie, był także bieg wokół bulwarów Czarnej Przemszy. Na razie nie znamy jeszcze pełnej zebranej kwoty, bo wciąż trwa liczenie zebranych funduszy. Na razie udało się zebrać ponad 75 tysięcy złotych.

W Czeladzi odbyła się szósta edycja biegu Policz się z cukrzycą, a na rynku w centrum miasta mieliśmy okazję posłuchać koncertów oraz wziąć udział w licytacjach. W sumie udało się zebrać ponad 64 tysiące złotych. Kwota będzie jednak jeszcze większa, bo trwa zbiórka do e-skarbonki. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły zespoły Box Canyon i Redlin. Na scenie mogliśmy również zobaczyć dwójkę młodych, ale niezwykle utalentowanych artystów - Darię, której „Paranoia” szturmem podbiła polskie listy przebojów oraz Kubę Szmajkowskiego, który dopiero co zaprezentował swój najnowszy utwór „Lovesick”. Nie zabrakło także tradycyjnego światełka do nieba.