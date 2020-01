WOŚP 2020 w Czeladzi: jest nowy rekord! Zebraliśmy 70 tysięcy złotych! ZDJĘCIA

- Czeladzianie, jestem z Was dumny, znów pobiliśmy rekord zebranych na WOŚP funduszy. Tym razem choć, kwota może jeszcze wzrosnąć, zebraliśmy 70 tys. zł, czyli o 7 tysięcy więcej niż rok temu. Brawo – podkreślił Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Znów, jak co roku od wielu lat, sporo czeladzian pojawiło się na rynku Starego Miasta, by wesprzeć swoją złotówką a czasem jak podczas licytacji, większymi sumami, konto WOŚP, przeznaczone na zakup sprzętu do leczenia dzieci i nie tylko dzieci. A wszystko w radosnym nastroju, przy dźwiękach dobrej muzyki występujących zespołów, które jak zawsze zakończyły się równo o 20 tradycyjnym światełkiem do nieba.

Nie zabrakło także, chwilę wcześniej, minuty ciszy i oddania hołdu zamordowanemu rok temu na scenie WOŚP w Gdańsku, prezydentowi tego miasta, Pawłowi Adamowiczowi. Tak jak w wielu miastach Polski tak i u nas wcześniej odbył się także, grający z orkiestrą bieg, "Policz się Cukrzycą", organizowany po raz piaty w Czeladzi przez stowarzyszenie Czeladź Biega.