WOŚP 2020 Psary: też rekordowa zbiórka. Zobaczcie, co się tam działo! ZDJĘCIA

W tym roku pod hasłem „Wiatr w żagle” zbieraliśmy fundusze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. W czterech sztabach, które pracowały w tym roku w gminie, wolontariuszom udało się zebrać rekordową kwotę 86 tys. 618,53 zł.

Tegoroczny gminny finał rozpoczął się o godz. 17 na placu przed Urzędem Gminy w Psarach. Jak co roku, koncert był znakomitą okazją, aby na scenie przed licznie zgromadzoną publicznością, zaprezentowali się młodzi i utalentowani mieszkańcy gminy Psary. Występy uczniów ze szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych z Psar, Sarnowa, Gródkowa, Strzyżowic i Dąbia, zwieńczone zostały występem zespołu wokalno-instrumentalnego działającego w Ośrodku Kultury w Sarnowie pod kierownictwem Grzegorza Bochenka. Równolegle do odbywających się występów artystycznych, prowadzony był quiz fantowy, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a tradycyjne światełko do nieba rozpoczęło się o godzinie 20.