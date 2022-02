Wojkowice: "Zróbmy sobie łąkę". Startuje nowy projekt ekologiczny

To wszystko będzie działo się w ramach projektu “Zróbmy sobie łąkę”, realizowanego wspólnie przez stowarzyszenie Aktywy Wojkowicki Senior oraz miasto Wojkowice, który właśnie został zainaugurowany.

- Ziemię użyczamy i musimy o nią dbać, a najlepiej robić to międzypokoleniowo – podkreślił Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic

Właśnie dlatego w Wojkowicach będzie się działo wiele dobrego i ciekawego. Czeka m.in. Wojkowicki Eko Alert dla Ziemi, będący swoistą kampanią edukacyjną.

- Projekt ten ma uwrażliwić mieszkańców na zmiany, jakie zachodzą w środowisku naturalnym. Jesteśmy mieszkańcami terenów poprzemysłowych i tak naprawdę trudno jest się nam zmierzyć z pozostałościami po wielkich zakładach przemysłowych. Dziś najważniejsze jest to, jak każdy z nas indywidualnie dba o to, co nas otacza. Projekt obejmuje kilka istotnych, lokalnych inicjatyw - mówiła Magdalena Kreczko z Centrum Usług Wspólnych w Wojkowicach.