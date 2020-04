Wojkowice: zmienia się Zakład Opieki Zdrowotnej, inaczej będzie też wyglądał Urząd Miasta

- Sytuacja związana z koronawirusem sprawia, że obecnie nie ma praktycznie pacjentów w naszej przychodni, co w momencie termomodernizacji obiektu jest nawet - trochę przypadkowo - korzystne. Nasi mieszkańcy nie będę bowiem narażeni na niedogodności związane z pracami budowlanymi, a prace powinny pójść sprawnie. Wierzę, że końcowy efekt zadowoli nas wszystkich i będziemy za kilka miesięcy korzystać z porad lekarskich w odnowionym budynku – podkreśla Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

Umowa na termomodernizację Zakładu Opieki Zdrowotnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zakłada zakończenie całej inwestycji do 15 listopada 2020 roku. Nieograniczony przetarg, w którym złożonych zostało 10 ofert, wyłonił wykonawcę, ktorą została spółka Marwent ze Świerklańca. Wartość tego przedsięwzięcia wyniesie 1 mln 161 tys. 225,45 zł, a część funduszy na ten cel pochodzi z dofinansowania z UE.

Roboty budowlane polegać będą m.in.. na kompleksowej termomodernizacji budyn-ku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach, w tym m.in.: dociepleniu ścian, dociepleniu stropodachu, montażu pompy ciepła oraz ogniw fotowaltaicznych, na które składać się będzie 76 modułów polikrystalicznych. Pojawią się również nowe drzwi, przebudowane zostanie istniejące przyłącze energetyczne, wymieniona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna.

Wkrótce władze Wojkowic zamierzają także ogłosić przetarg na termomodernizację oraz przebudowę budynku Urzędu Miasta, który mieści się przy ulicy Sobieskiego. Wartość tego projektu wynosi 2 mln 570 tys. zł, z czego wartość dofinansowania to 2 mln 185 tys. zł (85 procent dofinansowania w ramach działania 4.3.1. Efektywność energetyczna i oze w infrastrukturze publicznej).

- Budynek Urzędu Miasta powinien prezentować się inaczej. Zdaję sobie z tego sprawę, ale chcieliśmy przeprowadzić całą inwestycję w ten sposób, by jak najmniej pieniędzy wykładać na nią z miejskich funduszy. No i chyba się udało. Z szacunkowych danych wynika, że ta inwestycja da nam oszczędności na poziomie ok 50 tysięcy złotych rocznie. Zdobyłem też w GZM duże fundusze i możliwe, że ich część przekierujemy na wkład własny, a więc cały projekt ma szansę zostać zrealizowany "za darmo", czyli w 100 procentach z dofinansowania zewnętrznego – podkreśla burmistrz Wojkowic.