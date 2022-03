Wojkowice: zażył narkotyki i siadł za kierownicą auta. Na szczęście na jego drodze pojawili się policjanci

Mundurowi z będzińskiej drogówki dali po raz kolejny o sobie znać wykazując się niezwykłą czujnością. Zatrzymali ostatnio do kontroli w Wojkowicach, na ulicy Morcinka, kierującego samochodem marki Fiat. Kierowca zdawał się być zakłopotany całą sytuacją, co od razu wychwycili stróże prawa.

Kiedy policjanci poddali 30-latka badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, policyjne urządzenie wskazało wynik negatywny, jednak mężczyzna dalej zachowywał się bardzo nerwowo. Mundurowi skorzystali z policyjnego narkotestera, który wskazał wynik pozytywny.

Jak się okazało kierowca nie tylko kierował samochodem po zażyciu środków odurzających, ale również miał je przy sobie. Policjanci po przeszukaniu znaleźli przy nim narkotyki. Była to amfetamina i marihuana. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań, a następnie trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.