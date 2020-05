Wojkowice: wszyscy są zdrowi. 25 maja otwarte zostaną przedszkole, żłobek i szkoły

W poniedziałek 25 maja br. w Wojkowicach zostaną otwarte szkoły, przedszkole oraz żłobek Facebook T. Szczerba

W środę 20 maja br. po godzinie 15 dobre wieści napłynęły do mieszkańców Wojkowic. Po badaniach przeprowadzonych w czeladzkim szpitalu okazało się, że wszyscy pracownicy wojkowickich placówek zajmujących się opieką nad dziećmi są zdrowi. A to oznacza, że będą mogły one zostać otwarte ponownie w poniedziałek 25 maja br.