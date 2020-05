Wojkowice: pracownicy szkół, przedszkoli, żłobka i MOPS-u są badani, zanim owtorzą się placówki edukacyjne i opiekuńcze

Pracownicy placówek oświaty i pomocy społecznej z Wojkowic przechodzą testy na obecność koronawirusa w szpitalu w Czeladzi Facebook T. Szczerba

Władze Wojkowic chcą 25 maja br. otworzyć przedszkola i żłobek. Zanim się to jednak stanie dziś (wtorek 19 maja) pracownicy tych placówek – i nie tylko – badani są w czeladzkim szpitalu na obecność koronawirusa. Wszystko po to, by mieć pewność, że opieka nad maluchami będzie w pełni bezpieczna.