Włamali się do magazynu w Sławkowie. Ukradli sprzęt o wartości 3,5 tysiąca złotych

Na początku tygodnia policjanci ze Sławkowa udali się do jednego z magazynów na terenie miasta, gdzie doszło do włamania. Policjanci na miejscu ustalili, że włamywacze dostali się do wnętrza przez wybicie luksferów z tyłu budynku.

Sprawcy ukradli m.in. rozruszniki, kompresor do silnika, części do spycharki oraz elementy metalowe. Wartość skradzionego mienia oszacowano na 3,5 tysiąca złotych. Po wykonaniu wszystkich czynności na miejscu zdarzenia, mundurowi udali się bezpośrednio na pobliskie złomowisko wraz z pracownikiem magazynu.

- Skrupulatne rozpoznanie pozwoliło na odnalezienie skradzionych rzeczy, które udało się odzyskać. Stróże prawa ustalili sprawców kradzieży i tego samego dnia zatrzymali ich, a następnie przewieźli do policyjnego aresztu - relacjonują będzińscy policjanci.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, grozi im nawet do 10 lat więzienia.