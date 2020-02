Włamał się do altanki w Grodźcu, ukradł kosiarkę i od razu zastawił w lombardzie

Do obrabowania altanki na terenie ogródków działkowych w będzińskiej dzielnicy Grodziec doszło w środę 19 lutego 2020 roku. Włamywacz po pokonaniu zabezpieczeń dostał się do wnętrza budynku w poszukiwaniu przedmiotów przedstawiających jakąkolwiek wartość. Uwagę złodzieja od razu przykuła kosiarka do trawy. Skradzione, charakterystyczne urządzenie od razu stało się dla policjantów elementem, który może doprowadzić ich do sprawcy włamania. Po raz kolejny przypuszczenia stróżów prawa okazały się trafne. Kontrolując jeden z lokalnych lombardów dzielnicowy z będzińskiego Grodźca odnalazł skradziony przedmiot. Jego ustalenia okazały się pomocne w szybkim namierzeniu i zatrzymaniu 44-latka. Dalszym losem mężczyzny zajmie się teraz sąd i prokurator. Grozi mu teraz nawet 10 lat więzienia.