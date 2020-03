Władze Sławkowa wsparły finansowo szpital w Dąbrowie Górniczej w walce z koronawirusem

Pompa infuzyjna jest urządzeniem, dzięki któremu można stale bądź cyklicznie, precyzyjnie dawkować leki. Pulsoksymetr mierzy stopień wysycenia krwi tlenem, co ma szczególne znaczenie w przypadku niewydolności płuc. Wartość sprzętu to 10 tysięcy złotych.

- Nie bez powodu wsparcie kierujemy do szpitala w Dąbrowie Górniczej. To tutaj na co dzień trafia zdecydowana większość pacjentów z terenu Sławkowa. Chcielibyśmy w ten sposób wspomóc szpital w tym trudnym dla nas wszystkich czasie – wyjaśnia burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Wsparcie w podobnej wysokości miasto zaoferowało również Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu. Kupiony sprzęt trafi do stacji pogotowia w Sławkowie, która pomaga nie tylko mieszkańcom miasta, ale również części Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. W tej chwili ustalane są wszystkie niezbędne szczegóły.

– Tacy sąsiedzi to skarb. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Sławkowa, z burmistrzem Rafałem Adamczykiem na czele – mówi Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.