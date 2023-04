Wielkie otwarcie odremontowanego stadionu w Czeladzi. Tłumy kibiców na meczu inauguracyjnym! Zobacz zdjęcia

Dobiegła końca przebudowa stadionu sportowego w Czeladzi. Stadion odmienił się nie do poznania: zyskał nowe trybuny, murawę, parking, obiekty magazynowe i dwie szatnie dla sportowców. Nad trybuną pojawił się nowoczesny, dwustronny telebim.

Na odremontowanym stadionie odbędą się treningi przed Mistrzostwami Europy

Jedną z największych zmian jest budowa nowoczesnej, ośmiotorowej bieżni i tor z rowem z wodą dla dystansu 3000 metrów. Dodatkowo pojawiły się tam także skocznie w dal, rozbieg do rzutu oszczepem, dwie skocznie do skoku o tyczce a także betonowe koła do pchnięcia kulą i rzutu młotem. Nowe obiekty już niedługo zostaną przetestowane przez profesjonalnych sportowców: na czeladzkim stadionie odbywać się będą treningi lekkoatletów, biorących udział w odbywających się pod koniec czerwca na Stadionie Śląskim Drużynowych Mistrzostwach Europy.