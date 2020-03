Wielki maraton zumby w Będzinie z okazji Tygodnia Kobiet [ZDJĘCIA]

Maraton Zumby odbył się w niedzielę 1 marca 2020 roku. Początek miał miejsce o godz. 16 w hali sportowej w Łagiszy przy ul. Jedności 38.

Specjalnie z okazji Tygodnia Kobiet maraton poprowadzili najlepsi instruktorzy zumby płci męskiej, którzy mieli zdolność zarażania dobrym humorem i pozytywną energią, a dzień spędzony w ich towarzystwie na pewno dostarczył wszystkim uczestnikom mnóstwa endorfin.

W godzinach 16 -18 – bawiła wszystkich ekipa born to dance: Sebastian Kubik, Tomas Fajgl, Szymon Głodny. Od godz. 18 do 19 zabawę prowadzi Makoumba Harbambe (Paco), w godz. 19-20 Stefan Jakóbczyk, a od 20 do 21 Łukasz Grabowski. Wstęp był bezpłatny.