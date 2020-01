Węzeł Małopolsko-Śląski między Sławkowem a Jaworznem? CPK ma Strategiczne studium lokalizacyjne

Nowa linia kolejowa w Dąbrowie Górniczej, do Jastrzębia i granicy i z Katowic do Węzła Małopolsko - Śląskiego. Nowy węzeł kolejowy na trasie z Warszawy do Katowic między Sławkowem, Jaworznem a Bukownem. CPK w styczniu 2020 przedstawił strategiczne studium lokalizacyjne, czyli określił, gdzie będą nowe tory. To inwestycja związana z budową wielkiego lotniska w Baranowie (CPK). Zobaczcie na mapach, jakie są plany nowych połączeń.

W ramach Programu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) powstanie też 1600 km nowych torów z różnych części Polski do nowego gigantycznego lotniska w Baranowie między Warszawą a Łodzią. Na koniec stycznia 2020 rząd przedstawił Strategiczne Studium Lokalizacyjne, czyli określił, którędy przebiegać będą nowe linie kolejowe. Zaplanowano 10 tzw. szprych. Teraz propozycje trafią do konsultacji. Na początku lutego 2020 zostanie udostępniony formularz konsultacyjny, dzięki któremu będzie można zgłaszać swoje propozycje do opracowanego dokumentu. Dla woj. śląskiego ważna jest tzw. szprycha nr 7, a najważniejsze nowości z nią związane to: połączenie miast woj. śląskiego z nowym węzłem kolejowym małopolsko-śląskim

budowa nowych torów do Jastrzębia-Zdroju i granicy W woj. śląskim CPK planuje budowę 100 km nowych linii kolejowych. Priorytetowymi inwestycjami mają być dwie linie dużych prędkości: nr 111, która byłaby przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku regionu małopolsko-śląskiego oraz linia nr 113 Katowice – Kraków. Obie połączą się w nowym Węźle Małopolsko-Śląskim (WMŚ). To będzie nowy układ szybkich połączeń kolejowych między Katowicami, Krakowem, CPK, Warszawą. Mają też powstać linie dojazdowe do linii 111 i 113. Koncepcja zakłada przywrócenie kolei w Jastrzębiu Zdroju, największym polskim miastem bez pociągu, podróż z Katowic do Warszawy w czasie 1 godz. 45 minut (dziś najszybsze połączenie ma 2 godz. 21 minut), a z Katowic do Krakowa - w 35 minut (dziś, z racji skandalicznie przedłużającego się remontu torów, trwa 2 godziny). W woj. śląskim ogromne emocje budziła i budzi lokalizacja nowego węzła kolejowego na trasie Warszawa - południe Polski, który zapowiadano w okolicach Olkusza, w woj. małopolskim. To budziło obawy Katowic. Potwierdził to w rozmowie z nami pełnomocnik rządu ds. CPK, Mikołaj Wild. - Zapytania dotyczyły obawy, że Katowice miałyby zostać pominięte z trasowania międzynarodowego. Tak się nie zdarzy. Katowice poza tym, co mają, uzyskają jeszcze szybsze połączenie z Warszawą i szybkie połączenia z Krakowem - mówi. - Te miasta połączą się i swoje potencjały. Z map, zaprezentowanych na koniec stycznia, gdy przedstawiono strategiczne studium lokalizacyjne wynika, że Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) może zostać zlokalizowany na samym skraju woj. śląskiego, między Jaworznem, Sławkowem a Bukownem. Na mapach, przygotowanych przez CPK do konsultacji, zaznaczono cztery warianty przebiegu torów. Nowe tory powstałyby m.in. w okolicach Mikołowa, Łazisk, Orzesza, Jastrzębia, ale też Dąbrowy Górniczej, Zawiercia. Szczegółowe mapki i propozycje przebiegu nowych linii kolejowych (zaznaczono je różnymi kolorami, a istniejące linie są ciemnoszare i czarne) zobaczycie w galerii. Zobacz galerię (21 zdjęć) Oto szczegółowe założenia studium lokalizacyjnego CPK, dotyczące woj. śląskiego. CPK - KATOWICE - GRANICA POLSKA/CZECHY / KRAKÓW - ZAKOPANE / MUSZYNA (GRANICA) / SKARŻYSKO-KAMIENNA

Ciąg ten stanowi połączenie CPK (i Warszawy) z południową częścią kraju i państwami sąsiednimi (Czechy, Słowacja) oraz poprzez planowane linie dużych prędkości także z Austrią i Węgrami. Na ciąg nr 7 składają się następujące linie kolejowe: nowa linia nr 88, odcinek Centralny Port Komunikacyjny - Korytów,

istniejąca linia nr 4, odcinek Korytów - Zawiercie.

Odgałęzienie do Skarżyska Kamiennej, Tarnowa i Muszyny (granica Polska/Słowacja):

nowa linia nr 586 Idzikowice - Opoczno,

istniejąca linia nr 25, odcinek Opoczno - Skarżysko-Kamienna,

nowa linia nr 89 Wąsosz Konecki - Kielce,

istniejąca linia nr 8, odcinek Kielce - Sitkówka Nowiny,

istniejąca linia nr 73 Sitkówka Nowiny - Busko-Zdrój,

nowy odcinek linii nr 73 Busko-Zdrój - Tarnów,

istniejący odcinek linii nr 96 Tarnów – Nowy Sącz wraz z przewidzianymi do budowy odcinkami nowego przebiegu,

istniejący odcinek linii nr 96 Nowy Sącz – Muszyna – Leluchów (granica państwa),

nowa linia Tarnów - Nowy Sącz, alternatywnie do modyfikacji przebiegu istniejącej linii nr 96.

Połączenie do Krakowa, Nowego Sącza i Zakopanego:

nowa linia nr 111, odcinek Biała Błotna – Węzeł Małopolsko-Śląski (wraz z połączeniami w obrębie Węzła),

nowa linia nr 113, odcinek Węzeł Małopolsko-Śląski – Kraków,

istniejąca linia nr 91, odcinek Kraków – Podłęże,

nowa linia nr 622 Węgrzyce Wielkie – Tymbark,

istniejąca linia nr 104, odcinek Tymbark – Nowy Sącz,

nowa linia nr 623 Fornale – Szczyrzyc,

istniejąca linia nr 104, odcinek Chabówka – Fornale,

istniejąca linia nr 99, odcinek Chabówka – Zakopane.

Połączenie do granicy Polska/Czechy i Katowic:

nowa linia nr 111, odcinek Węzeł Małopolsko-Śląski – Chełmek,

istniejąca linia nr 93, odcinek Chełmek – Chybie,

nowa linia nr 170 Chybie – Jastrzębie-Zdrój – Godów (granica państwa),

nowa linia nr 113, odcinek Katowice – Węzeł Małopolsko-Śląski,

istniejąca linia nr 1, odcinek Zawiercie – Katowice,

istniejąca linia nr 139, odcinek Katowice – Czechowice Dziedzice,

istniejąca linia nr 150, odcinek Most Wisła – Ochodza,

nowa linia Katowice/Gliwice – Jastrzębie-Zdrój – granica państwa,

nowa linia Węzeł Małopolsko-Śląski – Dąbrowa Górnicza. Zobaczcie ogólne założenia nowych linii na planszach w galerii: Przypomnijmy. Megalotnisko ma powstać nie wcześniej niż w 2027-2028 roku. Pociąg po wybudowaniu nowych linii kolejowych ma jechać z prędkością 250 km/h. Do Warszawy zajedziemy z Katowic w godzinę i 45 minut, do Krakowa w pół godziny. W zasięgu 45 minut od planowanego węzła małopolsko-śląskiego mieszka ponad 6 mln ludzi. Węzeł jest bardzo ważny dla 50-tysięcznego Olkusza. Mieszkańcy regionu zyskają także bezpośrednie połączenia z Krakowa do Bielska-Białej i Częstochowy w czasie poniżej 60 min. Sieć kolejowa obejmie największe polskie miasto dziś bez dostępu do kolei, czyli Jastrzębie Zdrój, który zostanie skomunikowany m.in. z czeską Ostrawą.