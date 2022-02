Weekendowa uczta dla kinomanów w Śląskiem. Sprawdź wyjątkowy repertuar w sieci kin Helios. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, co wybierasz?

Zobacz galerię. Naciśnij strzałkę aby przejść do kolejnego zdjęcia lub kliknij przycisk NASTĘPNE >>>

Ostatni weekend lutego w sieci kin Helios zapowiada się naprawdę intensywnie. W repertuarze znajdą się filmy zarówno dla najmłodszych kinomanów, dla młodzieży oraz fanów gier jak i dla dorosłej części widowni. Każdy z powodzeniem znajdzie coś dla siebie, aby choć na chwilę oderwać się od codziennej rzeczywistości i stać się łowcą przygód!

Potworna rodzinka 2

Najmłodsi widzowie z pewnością nie mogą się już doczekać kolejnego animowanego hitu wśród piątkowych premier. I oto nadchodzi „Potworna rodzinka 2”, a wraz z nią kolejna porcja humoru i obiecanych przygód. Spokój rodziny Sielskich zakłóca pojawienie się wyspecjalizowanej Łowczyni Potworów, która porywa Babę Jagę w trakcie zaślubin. W tej sytuacji rodzinka Sielskich musi zjednoczyć siły i na nowo stać się Potworna. Szykuje się komedia, że aż strach!

Uncharted

Podążając szlakiem przygód widzowie będą mieli okazję przyłączyć się do wyprawy jaką organizują bohaterowie kolejnego filmu - Nathan Drake i Victor „Sully” Sullivan, a wyprawa nosi tytuł „Uncharted”. Doskonale znana wszystkim fanom gier – tym razem przeniesiona na wielki ekran. Bystry złodziej Nathan Drake zostaje zwerbowany przez doświadczonego poszukiwacza skarbów Victora „Sully” Sullivana, aby odzyskać fortunę utraconą przez Ferdynanda Magellana 500 lat temu. To, co zaczyna się jako zwykły napad, zmienia się w niezwykły wyścig…

Pies

Kolejna historia na ekranach kin Helios będzie dla głównych bohaterów filmu „Pies” przygodą życia, a widzom dostarczy nie lada emocji. Były komandos Jason Briggs dostaje szansę powrotu do jednostki pod warunkiem, że zaopiekuje się wojskowym psem Lulu i dostarczy go na pogrzeb jej dotychczasowego opiekuna. Kilkudniowa podróż wzdłuż wybrzeża słonecznej Kalifornii to dla Briggsa niczym spacerek. Ale w trakcie podróży przekona się na własnej skórze jaki charakterek ma jego towarzyszka podróży.

Miłość, seks i pandemia oraz 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach

W repertuarze kina Helios znajdą się też inne propozycje skierowane do widzów ceniących sobie mocne filmowe wrażenia, takie jak „Miłość, seks i pandemia” - czyli najnowsza produkcja Patryka Vegi i jego wizja randkowania w czasach lockdownu w gwiazdorskiej obsadzie. Druga propozycja to również polski film. Komedia o wymownym tytule „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” opowiada o męskich słabościach, sile przyjaźni i miłości w wydaniu znanych już widzom bohaterów pierwszej części.

Skarb Mikołajka, Sing 2, Masza i Niedźwiedź

Niezwykłe przygody młodszym widzom zafunduje najfajniejszy chłopiec świata i jego zgrana paczka w filmie „Skarb Mikołajka”. To już trzecie spotkanie na dużym ekranie z tymi bohaterami i z każdą częścią jest jeszcze bardziej zabawnie – zupełnie tak jak w książkach z serii o Mikołajku. Kolejnym z filmów, w którym widzowie będą mogli śledzić przygody swoich ukochanych bohaterów, jest „Sing 2”. Koala Buster Moon i jego rozśpiewana ekipa uraczą widzów światowej klasy występem muzycznym i humorem do łez! 27 lutego w ramach cyklu Filmowe Poranki maluchy zobaczą serię filmików z cyklu „Masza i Niedźwiedź”. Ten pełen humoru, uwielbiany przez dzieci i dorosłych na całym świecie, serial o niesfornej dziewczynce Maszy oraz jej poczciwym przyjacielu Niedźwiedziu to gwarancja śmiechu i zabawy w niedzielny poranek.

Studio 666

25 lutego widzowie będą mieli szansę podziwiać wyjątkowy film „Studio 666”, w którym główne role grają członkowie zespołu Foo Fighters. Został on nakręcony w tajemnicy podczas pandemii, a diaboliczny pomysł zrodził się w głowach muzyków ponieważ sytuacja na świecie zmusiła ich do odwołania jubileuszowego tournée. Dave Grohl i reszta zespołu postanowili nagrać długo oczekiwaną, dziesiątą w karierze płytę „Medicine at Midnight” w jednej z rezydencji w LA i zrobić z tego pełnometrażowy film!

Licorice Pizza

W poniedziałek, 28 lutego cykl Kino Konesera zaprezentuje film, w którym widzowie poczują klimat Ameryki lat 70-tych, na co wskazuje sam tytuł: „Licorice Pizza” – to nazwa kultowych w tamtym czasie sklepów płytowych w USA, gdzie klientów częstowano lukrecjami i sprowadzano dla nich najświeższe perełki wydawnicze. Zapowiada się wspaniała oprawa muzyczna, ikoniczna moda, pierwsza nastoletnia miłość głównych bohaterów, a w tle wielki świat kina i mega produkcji Hollywood.

Moje wspaniałe życie

3 marca w ramach cyklu Kultura Dostępna zaprezentowany zostanie film „Moje wspaniałe życie” - słodko-gorzkie spojrzenie na losy kobiety, która prowadzi podwójne życie… Z jednej strony to kochająca żona i matka, a z drugiej zwariowana do granic kobieta realizująca skryte pragnienia, uwikłana w romans z kolegą z pracy. Wszystko jednak ma swój koniec, a pozornie perfekcyjny plan okazuje się mieć luki…

Mój dług

Mój dług to filmowa opowieść o młodym przedsiębiorcy Sławomirze Sikora, który prześladowany przez bezwzględnego bandytę, dopuszcza się morderstwa w obronie swoich najbliższych. Skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie musi walczyć o przetrwanie w środowisku recydywistów skazanych za najcięższe zbrodnie. (...) Uczy się zyskiwać sojuszników i przyjaciół, zdobywać szacunek i lawirować pomiędzy więziennymi subkulturami.

Dlaczego Helios?

Helios to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje obecnie 52 kinami mającymi łącznie 291 ekranów i niemal 55 tysięcy miejsc. Kino oferuje widzom największe filmowe hity z gwiazdami wielkiego ekranu. W repertuarze można znaleźć także cykliczne projekty specjalne - Nocne Maratony Filmowe, Kino Konesera, Kultura Dostępna, Kino Kobiet i Filmowe Poranki. Atrakcją dla widzów są również specjalne pokazy przedpremierowe czy uroczyste premiery. Repertuar Heliosa niezmiennie oferuje emocjonujące seanse. Dlatego warto już dziś zajrzeć na stronę www.helios.pl, zapoznać się z nowościami i zaopatrzyć w kinowe bilety. Należy przy tym pamiętać o wyjątkowej ofercie „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”!

