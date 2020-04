W Zakładzie Karnym w Wojkowicach szyją maseczki dla mieszkańców

- Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i osadzonych z wojkowickiego zakładu karnego mieszkańcy miasta będą mogli zabezpieczyć siebie i bliskich przed groźnym wirusem. Całą akcję wspiera Urząd Miejski w Wojkowicach, który przekazał maszyny do szycia oraz materiały niezbędne do produkcji maseczek, natomiast funkcjonariusze pionu penitencjarnego koordynują akcję za murami więzienia - mówi por. Grzegorz Kuciczek, rzecznik prasowy dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach.

- Pandemia koronawirusa to czas, kiedy musimy się wszyscy pozytywnie mobilizować, wspierać i pomagać. To test dla nas wszystkich, również dla osób pozbawionych wolności. Bardzo się cieszę, że możemy w ten sposób przyczynić się do wsparcia mieszkańców Wojkowic w czasach pandemii, obiecujemy dalszą pomoc – przyznaje mjr Krzysztof Jachim, dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach.