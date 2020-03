W Zagłębiu chcą wybudować kolejną elektrociepłownię. Mieszkańcy mają obawy

Szykuje się społeczny protest przeciwko temu przedsięwzięciu. Wydrukowanych zostanie około 2 tysięcy ulotek informacyjnych, które trafią do będzinian, bowiem ich zdaniem informacja o tej nowej inwestycji na razie jest dość skrzętnie ukrywana.

Jak podkreślają mieszkańcy Będzina 17 marca 2020 roku pojawiło się w BIP-ie będzińskiego Urzędu Miejskiego obwieszczenie prezydenta tego miasta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna elektrociepłownia na paliwa alternatywne w Będzinie”, ale nikt wcześniej z mieszkańcami nie konsultował zamiaru realizacji tego przedsięwzięcia.

- Budowa instalacji spalającej odpady na terenie Elektrociepłowni Będzin to pomysł całkowicie chybiony, który zagrażał będzie zdrowiu i życiu setek tysięcy ludzi – mówi Sławomir Wojtkowski, mieszkaniec Będzina. - To kolejna spalarnia, która ma powstać w centrum Zagłębia, obok domów, szkół, uczelni wyższych. Nie jesteśmy przeciwko nowoczesnym technologiom, ale nie rozumiemy, dlaczego taka inwestycja nie może powstać na obrzeżach miasta, z dala od osiedli i domów. I nie przekonują nas argumenty, typu, że wszystko będzie pod kontrolą, nikt nie ucierpi. Już teraz co jakiś czas słyszymy, że psują się filtry w EC Będzin, a kiedy mieszkańcy tam dzwonią z interwencją, to słyszą – no trudno, zepsuło się faktycznie, ale wytwarzania energii i ciepła nikt nie zatrzymuje. A my jesteśmy zatruwani tym wszystkim coraz bardziej. Będziemy walczyć, protestować, do czego zachęcam jak najwięcej mieszkańców. Co będzie jak to wszystko się zepsuje, gdzie będą składowane odpady, w jakich warunkach. O tym nikt dziś nie mówi – dodaje.