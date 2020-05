W Wojkowicach trwa kilka inwestycji, wkrótce pojawią się kolejne. Co się zmieni?

- Otworzyliśmy właśnie oferty na przebudowę ulicy Brzeziny i czekało na nas ogromne zaskoczenie, co warto dodać pozytywne. Okazało się bowiem, że ceny oferentów są znacznie niższe niż zakładaliśmy. Teraz czeka nas jeszcze sprawdzenie formalne ofert i wybór wykonawcy, ale wszystko wskazuje na to, że za około 2 miliony złotych uda się zrealizować to przedsięwzięcie – informuje Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

Pierwotnie miasto zamierzało bowiem przeznaczyć na tę inwestycję prawie 5 mln zł. W takiej sytuacji wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 50 procent wartości tego przedsięwzięcia a więc około 1 miliona złotych. Remont obejmie drogę, chodniki oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

Rozpoczyna się natomiast termomodernizacja bloków przy ul. Sucharskiego 17 I 17a. Jak podkreśla burmistrz Wojkowic zostanie wykonana “za darmo”, ponieważ jej koszty w 85 procentach pokryją pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 15 procent pochodzić będzie z funduszy pozyskanych przez miasto z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W przetargu zwyciężyła firma ELBUD z Bytomia, która zrealizuje to zadanie za 510 tys. 605,39 zł.