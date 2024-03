W Wojkowicach rozpoczęła się budowa 51 mieszkań. Będą gotowe pod klucz, wystarczy wstawić meble. Miasto czeka na nowych lokatorów

W Wojkowicach powstanie nowoczesny budynek, w którym znajdzie się ponad 50 mieszkań. W czwartek, 7 marca, pierwsza taka inwestycja w tym mieście została oficjalnie zainaugurowana. Jeśli ktoś chciałby tutaj zamieszkać może już starać się o to w miejscowym urzędzie miasta.

Nowe mieszkania społeczne w Wojkowicach wybuduje firma z Żywca Nowe mieszkania społeczne w ramach współpracy lokalnego samorządu ze spółką SIM Zagłębie powstaną na działce przy ulicy Sucharskiego 9. Wybudowany zostanie tutaj 5-kondygnacyjny budynek z 51 mieszkaniami. Lokale o powierzchni od 35 do 87 metrów kwadratowych będą gotowe do zamieszkania. W budynku znajdzie się również winda, wózkownia, rowerownia oraz komórki lokatorskie. Powstaną także miejsca postojowe. - Mieszkania wykonywane są pod klucz, tak więc potem lokatorom pozostanie tylko wstawić meble. W mieszkaniach pojawią się płytki, będą robione łazienki, białe wykończenia – podkreśla Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic. Inwestycją chciały się zająć trzy firmy. W postępowaniu przetargowym dwie oferty zostały odrzucone, wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR sp. z o.o. z Żywca. Miasto podpisało z żywiecką spółką umowę 15 lutego br. Teren budowy został już przekazany i ogrodzony. Wartość tego przedsięwzięcia to 22 mln 263 tys. 136,57 zł.

- Na realizację tego zadania udało nam się pozyskać 18 milionów złotych. W ubiegłym tygodniu wpłynęła do nas informacja z Banku Gospodarstwa Krajowego, że otrzymamy dodatkowo 6 mln 900 tysięcy złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Tak więc fundusze, także unijne, płyną szeroką ławą do Wojkowic. To cieszy, że w tak spokojnym miejscu powstanie tak wiele mieszkań dla osób, które tego wsparcia i pomocy dziś potrzebują – podkreśla Tomasz Szczerba. Tak ma wyglądać finalnie efekt prac budowlanych w Wojkowicach



SIM Zagłębie Każdy może starać się o mieszkanie, nie tylko wojkowiczanie

To pierwsze w historii miasta takie przedsięwzięcie, zainicjowane przez lokalne władze samorządowe. - Doskonale wiemy, jak wyglądają dziś stopy procentowe, kredyty hipoteczne, jak wygląda realizacja marzeń o własnym mieszkaniu. Dlatego wydaje się, że ta perspektywa budowy nowych mieszkań w Wojkowicach, z opcją dojścia do prawa własności po 15 latach, to jest najlepsza z możliwych opcji dla wielu osób. Cały czas czekamy na wnioski od tych, którzy chcieliby tu zamieszkać. Co ważne, zgłoszenia na mieszkania na wynajem mogą składać nie tylko wojkowiczanie, ale także mieszkańcy innych miast i miejscowości – podkreśla Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic.

Jak dodaje, nie ma tutaj kryterium dochodowego, więc każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Jedynym wymogiem jest brak posiadania tytułu prawnego do jakiejś nieruchomości ani spółdzielczego, własnościowego prawa do innego lokalu. Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych trwa do 15 marca do godz. 12. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Sobieskiego 290a w zamkniętej kopercie, na której powinno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem oraz dopisek „Nabór na lokal mieszkalny w Wojkowicach w ramach SIM Zagłębie” lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy gov.pl. - Jestem bardzo zadowolony z tego faktu, że dziś inaugurujemy tę inwestycję. Gmina Wojkowice tym samym staje bowiem na podium wśród wszystkich gmin, które są współwłaścicielami spółki SIM Zagłębie. To trzecia inwestycja, którą rozpoczynamy. Najpierw była Czeladź, potem Ogrodzieniec, a dziś jesteśmy właśnie w Wojkowicach. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z władzami lokalnymi – podkreślił Piotr Czarnojańczyk, prezes zarządu spółki SIM Zagłębie.

Nowy budynek z 51 mieszkaniami ma powstać w dziesięć miesięcy. - Tak krótki czas realizacji tego przedsięwzięcia jest możliwy dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii prefabrykowanych, które odpowiadają na potrzeby efektywności energetycznej budynków, a także ograniczają czas realizacji inwestycji. Mam nadzieję, że przyszli najemcy będą zadowoleni z efektu końcowego prac – przyznał Piotr Czarnojańczyk. Planowany termin oddania mieszkań do użytku to drugi kwartał 2025 roku Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie władze Wojkowic przystąpią do realizacji drugiego etapu przedsięwzięcia i budowy kolejnych mieszkań wspólnie ze spółką SIM Zagłębie. Mogą one powstać na sąsiedniej działce, tuż obok powstającego właśnie budynku.



Mieszkania społeczne powstaną także w Będzinie W Będzinie również powstaną nowe mieszkania społeczne. Inwestycja będzie kosztować około 60 milionów złotych. To wspólne przedsięwzięcie lokalnego samorządu oraz spółki SIM Zagłębie, która planuje wybudowanie w najbliższych latach kilku tysięcy mieszkań w całym Zagłębiu oraz w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej i na terenie województwa małopolskiego. Inwestycja w Będzinie powoli nabiera kształtów.

Budowa zaplanowana została w dzielnicy Łagisza, przy ulicy Odkrywkowej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz Elektrownia Łagisza. W sumie ma tutaj powstać 95 nowych mieszkań o metrażu od około 40 do 85 metrów kwadratowych. Finalnie będą to trzy 2,5-kondygnacyjne budynki w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. Każdy z budynków składać ma się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza. Wydatki miasta to wniesiona aportem do spółki działka, na której powstaną mieszkania. - W zależności od typu mieszkania układ pomieszczeń składać się będzie z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki i odpowiedniej liczby pokoi. Mieszkania na parterze będą miały dostęp do przyległego tarasu naziemnego – mówi Łukasz Dytko, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Stan wykończenia będzie wyższy niż deweloperski. W łazience pojawi się biały montaż - w zależności od projektu, kuchnia będzie wyposażona w płytę indukcyjną i piekarnik oraz zlew z szafką. Ściany będą wykończone i pomalowane, a łazienka zostanie wykafelkowana. - W pomieszczeniach zamontowane będzie oświetlenie i gniazdka. Z myślą o osobach niepełnosprawnych mieszkania będą pozbawione barier architektonicznych, zostaną zastosowane wejścia bezprogowe – podkreśla Łukasz Dytko.

Wokół budynku urządzony zostanie teren rekreacyjny, przy zachowaniu istniejącego w tym miejscu drzewostanu. - Projekt jest gotowy, a pozwolenie prawomocne. W drugim kwartale 2024 roku zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, po którym nastąpi podpisanie umowy – mówi rzecznik będzińskiego Urzędu Miejskiego. Finansowanie budowy opiera się na Rządowym Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (10 procent), Funduszu Dopłat (bezzwrotnie do 35 procent) oraz kredycie z Banku Gospodarstwa Krajowego i partycypacji przyszłych najemców. Planowany termin oddania nowych budynków do użytku to czwarty kwartał 2025 roku.

