W woj. śląskim skonfiskowano 15 samochodów pijanym kierowcom. Jakie to były modele? Wkrótce zostaną zlicytowane!

Takie auta skonfiskowano za jazdę po pijanemu w woj. śląskim! Ile są warte?

Nowe przepisy umożliwiają stosowanie przepadku auta, gdy kierowca spowoduje katastrofę, sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy lub spowoduje wypadek drogowy, a miał ponad promil alkoholu we krwi. Z konfiskatą pojazdu musi się także liczyć kierowca, który ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, nawet jeśli nie spowodował wypadku. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi też do 2 lat więzienia.

