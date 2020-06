W tym miejscu w Będzinie giną ludzie!. W 2020 roku ma być bezpieczniej. Co się zmieni?

Pierwotnie projekt zmian na niebezpiecznej al. Kołłątaja miał być gotowy już w październiku 2018 roku. Takie były plany, ale jak często bywa w takich przypadkach wszystko spełzło na niczym. W 2019 roku zapowiadane były przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (zarządza drogą wojewódzką nr 910) dopiero dalsze konsultacje zmian z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. A kolejne miesiące upływały. W tym czasie na al. Kołłątaja wydarzyły się kolejne tragiczne wypadki.

W czerwcu 2019 roku w rejonie feralnego przejścia dla pieszych, którym mieszkańcy os. Warpie chodzą do pobliskiego kościoła oraz marketu spożywczego, zginęła 83-letnia kobieta. Została potrącona przez mieszkańca Czeladzi, który jechał fiatem. Z kolei ostatnio, w nocy z wtorku 2 czerwca na środę 3 czerwca br. na al. Kołłątaja zginęły kolejne dwie osoby. Obie nie miały jeszcze 30 lat. Nie przeżyły zderzenia samochodu z latarnią. Mając do dyspozycji aż trzy pasy ruchu kierowca rozpędził się nadmiernie i nie zapanował nad autem. Przypomnijmy też oczywiście wypadek z 26 kwietnia 2018 roku, kiedy to 50-letni kierowca z Sosnowca potrącił śmiertelnie małego chłopca, Pawełka. Nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych.