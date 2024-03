W tych miastach w woj. śląskim jest tylko JEDEN kandydat na burmistrza! Tam będą WYBORY 2024... bez konkurencji!

Procedura w przypadku jednego zgłoszenia

Powyższe działania mają na celu zwiększenie pluralizmu i zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości wyboru pomiędzy co najmniej dwoma kandydatami. Jeżeli jednak mimo dodatkowego czasu na zgłoszenia, nie pojawią się nowi kandydaci, procedura wyborcza nie zostaje zatrzymana.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem Wyborczym, istnieją szczególne zasady dotyczące procedury wyborczej w sytuacji, kiedy w gminie zgłoszony jest tylko jeden kandydat na stanowisko burmistrza. Zgodnie z prawem, gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takiej sytuacji, termin zgłaszania kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczeń.

W sytuacji, kiedy mimo dodatkowego czasu na zgłoszenia, nie pojawiają się nowi kandydaci, na karcie do głosowania zostaje umieszczone tylko jedno nazwisko. Aby kandydat mógł zostać wybrany na stanowisko burmistrza, musi on uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Co istotne, w wyborach nie jest brana pod uwagę frekwencja.

Oznacza to, że kandydat może zostać wybrany nawet, jeżeli do urn poszło tylko niewielu mieszkańców gminy. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia demokracji lokalnej - każdy głos ma znaczenie i może decydować o tym, kto będzie zarządzał gminą w kolejnej kadencji.

Co mówi ordynacja wyborcza?

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta:

Art. 11. Ust. 3. Jeżeli (...) zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Art 11. Ust. 4. W przypadku, gdy kandydat, o którym mowa w ust. 3, nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.