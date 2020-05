W sobotę 9 maja Targowisko Miejskie w Będzinie znów otwiera się w pełni na klientów

Obostrzenia dotyczą niemal wszystkich aspektów handlu na targowisku. W przypadku straganów, np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody jest utrudniony – należy zapewnić możliwość dezynfekcji rąk przy użyciu płynów lub chusteczek nasączonych płynem dezynfekującym. Zarządzający targowiskiem musi zapewnić kupującym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, sprzedający – co najmniej raz na godzinę – muszą dokonać dezynfekcji stanowiska obsługi. Wszystkich przebywających dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa, czego zarządzający musi pilnować; jak również zobowiązany jest do monitorowania liczby osób wchodzących i wychodzących. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej 2-metrowej odległości pomiędzy sprzedającymi i kupującymi oraz samymi kupującymi.