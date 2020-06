W Sławkowie powstał klub dziecięcy. Można zgłaszać chęć pobytu maluchów

Od 15 czerwca w siedzibie klubu i na stronie internetowej www.slawkow.pl (zakładka: oświata – rekrutacja) dostępne są formularze zgłoszeń oraz regulamin rekrutacji. Wypełnione dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami składać będzie można osobiście w siedzibie klubu dziecięcego od 22 czerwca do 6 lipca włącznie w godzinach od 8 do 16.

Klub powstał po generalnym remoncie byłego budynku biblioteki na osiedlu PCK i przystosowaniu go do nowej funkcji. Dysponuje 17 miejscami dla dzieci w wieku od jednego roku do trzech lat. Z uwagi na rządowe przepisy związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa, liczba miejsc musiała zostać ograniczona do 16. W procesie rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących.

Fundusze na utworzenie klubu (430 tysięcy zł) miasto pozyskało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+”. Zgodnie z wymogami projektu, w klubie malucha opiekę znajdą dzieci od pierwszego do trzeciego roku życia. Klub ma wspierać rodziców w opiece i wychowaniu najmłodszych, ale przede wszystkim zapewnić dziecku możliwość rozwoju poprzez zabawę w czasie, gdy rodzice ze względów zawodowych nie będą mogli sprawować jej osobiście.