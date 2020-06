W Sławkowie mieszkańcy blokowali dojazd do Euroterminala. Nie podoba im się decyzja sąsiadów

Kilkudziesięciu mieszkańców Sławkowa blokowało w poniedziałek 8 czerwca br. ulice Hrubieszowską, która prowadzi do Euroterminala. To odpowiedź na decyzję władz sąsiedniej Dąbrowy Górniczej, które zamknęły u siebie dla ciężkich samochodów o wadze powyżej 7 ton ulicę Strzemieszycką. I teraz większość tirów jedzie do jednego z największych terminali przeładunkowych w południowej Polsce zniszczonymi, sławkowskimi ulicami.

Jak zapowiadają sławkowianie to był pierwszy, ostrzegawczy protest. Trwał godzinę, a zakończył się w samo południe. Będą kolejne, aż doprowadzą do tego, że władze Dąbrowy Górniczej cofną swoją decyzję. A ta zaczęła obowiązywać kilka dni temu, dokładnie 3 czerwca. Teraz zdaniem mieszkańców zaczął się dla nich prawdziwy koszmar, bo już wcześniej pod ich oknami jeździło ponad pół tysiąca tirów na dobę. – To była pierwsza, łagodna akcja protestacyjna z naszej strony. Chcemy, by prezydent Dąbrowy Górniczej dowiedział się, że nie wolno własnych problemów rozwiązywać kosztem mniejszego sąsiada, zwłaszcza, że terminale służą też gospodarczo Dąbrowie Górniczej. Protest ma też przypomnieć sprawę budowy łącznika S1 w Sosnowcu z Euroterminalem, od lat obiecywaną przez rząd. Jeżeli będziemy zmuszeni, w kolejnych krokach naszą akcję protestacyjną będziemy zaostrzać – podkreśla Grzegorz Maciążek, sławkowski radny.

Również burmistrz Sławkowa, który wziął udział w proteście razem z mieszkańcami podkreśla, że urząd miasta oczekuje wycofania się władz Dąbrowy Górniczej z wprowadzonego rozwiązania. – W ubiegłym tygodniu powiadomiłem o sprawie starostę będzińskiego. Właścicielem ciągu ulic Wrocławska-Hrubieszowska-Niwa-Groniec jest bowiem powiat będziński. Interweniowałem również w katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Inspekcji Transportu Drogowego, Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górnicze oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Będzinie – wylicza Rafał Adamczyk. – W pierwszej kolejności domagamy się sprawdzenia przez odpowiednie instytucje, czy zamknięcie ulicy Strzemieszyckiej przez władze Dąbrowy Górniczej jest zgodne z właściwymi procedurami i przepisami. Wykorzystamy wszystkie możliwości, by doprowadzić do cofnięcia tego zakazu. Jeszcze w tym tygodniu ruszyć ma akcja zbierania podpisów wśród mieszkańców z apelem do władz krajowych i regionalnych o budowę łącznika S1 w Sosnowcu z Euroterminalem oraz do prezydenta Dąbrowy Górniczej o wycofanie się z wprowadzonego zakazu. Trzeci apel ma być skierowany do starosty będzińskiego, by jako właściciel przebiegających przez Sławków dróg powiatowych włączył się w rozwiązanie problemu i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Zapytaliśmy władze Dąbrowy Górniczej, jak odnoszą się do zarzutów ze strony władz Sławkowa. - Wprowadzenie ograniczenia tonażu na ul. Strzemieszyckiej, Rudnej i Rodzinnej nie powinno być dla władz Sławkowa zaskoczeniem, ponieważ taką organizację ruchu planowaliśmy wprowadzić już w lutym tego roku - tłumaczy prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. - Na prośbę burmistrza Sławkowa odłożyliśmy tę decyzję w czasie po to, aby władze Sławkowa mogły wprowadzić analogiczne rozwiązanie u siebie. W mojej ocenie tylko stanowcze działania władz lokalnych mogą przyczynić się do poważnego potraktowania przez zarządzających Euroterminalem sytuacji w jakiej znaleźli się mieszkańcy Strzemieszyc i Sławkowa. Ze swojej strony w dalszym ciągu deklaruję chęć współpracy w staraniach zmierzających do powstania łącznika Euroterminalu z pobliskimi głównymi szlakami komunikacyjnymi, ale z pominięciem dróg lokalnych pośród zabudowy mieszkaniowej - dodaje.

Przypomnijmy, że to mieszkańcy ulicy Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej zabiegali o wyeliminowanie ruchu ciężkich samochodów spod okien ich domostw. Dlatego władze Dąbrowy Górniczej ostatecznie taką decyzję podjęły.

Na odcinku ulicy Strzemieszyckiej od skrzyżowania z DW 790 do ul. Zakawie od środy 3 czerwca br. obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek. Pojazdy powyżej 7 ton będą mogły tam jeździć tylko w ściśle określonych przypadkach. To drugi etap zmian organizacji ruchu na ul. Strzemieszyckiej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. – Mieszkańcy Strzemieszyc od wielu lat zwracali uwagę na ten problem. Dla ich komfortu i większego spokoju, zdecydowaliśmy się wprowadzić zmiany i ograniczyć ruch ciężarowy. Liczę, że policja będzie konsekwentnie egzekwować ten przepis – podkreśla Marcin Bazylak.

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur