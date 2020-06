W Siewierzu na rynku powstanie strefa płatnego parkowania

Jak informują władze Siewierza od kilku lat mieszkańcy gminy zgłaszają problem z parkowaniem samochodów na terenie rynku w Siewierzu. Dodatkowe miejsca parkingowe, które zostały wybudowane przy przebudowie rynku nie zapewniają wystarczających miejsc parkingowych dla mieszkańców oraz przyjeżdżających do nas gości.

Zmierzając do poprawy aktualnej sytuacji gmina Siewierz rozważa więc możliwość wprowadzenia na rynku w Siewierzu „Strefy płatnego parkowania”. Zadaniem strefy będzie wyeliminowanie parkowania samochodów na dłuższy okres.

Dogodnym miejscem do pozostawienia samochodu dla osób przesiadających się ze swojego samochodu do autobusów komunikacji publicznej jest duży, nowo wybudowany parking przy punkcie przesiadkowym na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu. Lokalizacja jest dogodna i co również jest istotne, autobusy komunikacji publicznej odjeżdżają z punktu przesiadkowego we wszystkich kierunkach, czyli do ościennych miejscowości i nie tylko.