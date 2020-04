W Siewierzu budują przedszkole, żłobek, kanalizację i nowe drogi

Przedszkole wraz ze żłobkiem powstają przy ul. Sikorskiego. Wykonane zostały tam m.in. prace ziemne, stoją ściany fundamentowe oraz ponad 90 procent ścian nośnych, widać większą część stropodachu. Wykonano również część podłóg na gruncie. Więcej prac można odnotować w części żłobkowej. Tam wykonana została część robót elektrycznych, zamontowane zostały ramy stolarki okiennej oraz część ocieplenia elewacji. Gotowa jest też część instalacji kanalizacji.

Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosić będzie 3062,9 m kw., natomiast powierzchnia użytkowa żłobka: ok 165,5 m kw. Przedszkole przeznaczone będzie dla 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast żłobek przygotowany zostanie dla 20 dzieci w wieku do 3 lat. Będzie też plac zabaw o powierzchni 974 m kw. wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na budowę żłobka gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 649 tys. zł z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu Maluch+ 2020. Z tego samego funduszu sfinansowany zostanie również w 80 procentach zakup wyposażenia budynku.