W kwietniu spiszą mieszkańców Wojkowic. To próba przed Narodowym Spisem Powszechnym

Raz na 10 lat krajowe urzędy statystyczne na świecie realizują najważniejsze dla statystyki publicznej zadanie, jakim jest przeprowadzenie powszechnego spisu ludności. Rundy spisowe są organizowane w tym samym czasie na świecie, aby zachować porównywalność danych z poszczególnych krajów.

- Chcemy do tego zadania przygotować się jak najlepiej, niezależnie od tego, jaka sytuacja spotka nas w przyszłym roku, w którym przypada termin realizacji Narodowego Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Odpowiednie przygotowanie spisu ludności w 2021 r. zapewniają nam między innymi spisy próbne, a do ich przeprowadzenia zobowiązuje nas ustawa spisowa. Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji w kraju, statystyka publiczna podejmuje się realizacji tego zadania ze świadomością, że jest to czas próby jej funkcjonowania i zapewnienia realizacji podstawowych zadań w niecodziennych okolicznościach - podkreśla Grażyna Witkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach.