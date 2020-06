W ekspresowym tempie powstaje w Czeladzi centrum dystrybucyjne Panattoni

Inwestycja o charakterze BTS i powierzchni ponad 67 tys. m kw. powstaje w rejonie ul. Gdańskiej. Ukończenie pierwszego etapu planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku.

W ramach tego przedsięwzięcia powstanie budynek magazynowy o łącznej powierzchni 67 tys. 9 m kw., z czego 2 tys. 177 m kw. zajmie dwukondygnacyjne biuro. W obiekcie będą magazynowane, sortowane i komplementowane produkty zamawianie przez klientów z Polski i Europy.

W Czeladzi zatrudnienie znajdzie kilkaset osób. To właśnie na ich potrzeby zaprojektowano ok. 1800 m kw. strefy rekreacyjnej. W jej skład wejdzie wielofunkcyjne boisko dostosowane do gry w piłkę nożną, tenisa, siatkówkę i koszykówkę, dwa obszary do gry w minigolfa, stół do gry w ping-ponga oraz strefa grillowa. Przy obiekcie znajdzie się też parking zewnętrzny z pętlą autobusową i przystankiem, co znacznie ułatwi dojazd pracownikom.