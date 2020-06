W czeladzkim Urzędzie Miasta na mieszkańców czeka niespodzianka. O co chodzi?

Jak informuje Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi, wymogi zachowania przepisów związanych z RODO zdopingowały władze miasta do dokonania jeszcze jednej ważnej zmiany w wyremontowanym nie tak dawno Urzędzie Miasta.

- Zmieniliśmy na parterze sposób zagospodarowania Biura Obsługi Mieszkańca. Szklane estetyczne boksy zastąpiły dotychczasowe lady i obecnie mieszkańcy będą mogli w bardziej dyskretnych warunkach, z dbałością o bezpieczeństwo danych osobowych, załatwiać swoje sprawy. Dzięki temu nasz Urząd Miasta jest jeszcze nowocześniejszy i bardziej przyjazny dla mieszkańców a i urzędnicy będą mieli bardziej komfortowe warunki do pracy – podkreśla Zbigniew Szaleniec.

Warto przypomnieć, że cały budynek Urzędu Miasta w Czeladzi został gruntownie wyremontowany i przebudowany. Remont zaczął się w 2015 r. Na początek powstały nowe schody, przebudowane zostały chodniki, rampy i aleje wokół budynku. Powstały także nowe miejsca parkingowe. Cały teren został objęty monitoringiem. Jesienią 2016 roku budynek opustoszał, a urzędnicy przenieśli się na rok do pomieszczeń miejskich instytucji. W październiku 2017 roku wrócili do całkowicie odnowionego miejsca, gdzie zamontowana została m.in. winda, a panele fotowoltaiczne pozyskują energię do zasilania budynku. Przebudowa kosztowała prawie 7 mln zł.