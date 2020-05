W Czeladzi "Zielony wymienialnik" stał się hitem. Rośliny wciąż czekają

Potwierdzeniem tego jest to, co dzieje się właśnie we wtorek przed głównym wejściem do Kopalni Kultury, gdzie stanął “Zielony wymienialnik”. Co chwilę ktoś podchodzi do wystawionych do wymiany roślin. Zostawia swoje, rozgląda się chwilę i zabiera w zamian inne. Wszystko to dzieje się z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Nikt się nie gromadzi, nie ma tłoku. - To bardzo fajna inicjatywa, która pozwala zaopiekować się ciekawymi okazami roślin, a tych tutaj nie brakuje. My możemy natomiast pozostawić coś w zamian – mówią zgodnie czeladzianie.

Akcja trwa 19 maja od godziny 9 do 15. To już jej czwarta odsłona. Jej inicjatorkami są działające w Czeladzkim EKO (powstało w styczniu 2020 roku) radne Rady Miejskiej Barbara Wszołek oraz Beata Marcinkowska, na co dzień kierująca pracami Kopalni Kultury.