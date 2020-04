W Czeladzi trwa przebudowa stadionu miejskiego. Już widać efekty

Co ciekawe murawa stadionowa, która została zdjęta, została wykorzystania do wyłożenia tych części trybun, z których zniknęły stare, betonowe podpory siedzisk. Do tego dosiana zostanie nowa trawa. Ma to wszystko wyglądać estetycznie i być bezpieczne dla kibiców. Na boisku ułożona zostanie natomiast nowa murawa i zamontowany zostanie elektroniczny system nawadniania całej powierzchni boiska.

Ten pierwszy etap prac ma się zakończyć w drugim kwartale 2020 roku. Także w 2020 roku, w drugim etapie prac, planowany jest natomiast remont trybuny głównej.

- Ta trybuna jest bardzo ciekawym pod względem architektonicznym obiektem. Myślę że po remoncie będzie takim funkcjonalnym i ładnym miejscem, w którym znajdą się dodatkowe szatnie, będą pomieszczenia klubowe, kawiarenka. Remont trybuny mamy już wyceniony na około 400-500 tysięcy złotych plus do tego montaż nowych siedzisk pod trybuną, tak więc ten etap może kosztować około 600-700 tysięcy złotych. Równolegle w tym czasie postanowiliśmy wydzierżawić były hotel przy stadionie, który od wielu lat jest nieczynny. Znaleźliśmy dzierżawcę, który chce przejąć ten obiekt na 15 lat, rozbudować go i wyremontować. Chcielibyśmy, by dalej służył ekipom sportowym, bo tak to kiedyś było. Zatrzymywały się w tym hotelu trenując na zgrupowaniach. Będzie to jednak oczywiście hotel ogólnodostępny, średniej klasy – mówi Zbigniew Szaleniec.

Plany miasta są takie, by docelowo cały obiekt został wyposażony w urządzenia lekkoatletyczne, by pojawiły się tu nowe bieżnie i całe zaplecze treningowe. Tak, by mogły się tu odbywać zawody nawet na poziomie krajowym.