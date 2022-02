W Czeladzi stadion będzie jak nowy. Kończy się przebudowa budynku klubowego i trybuny, a wkrótce drugi etap remontu stadionu

Nowe szatnie, zaplecze, okna, a nawet strefa VIP

Zakończył się już pierwszy etap remontu budynku klubowego stadionu, gdzie na co dzień swoje spotkania rozgrywa zespół CKS-u. Dotyczył on wymiany stolarki okiennej, docieplenia i odmalowania elewacji oraz wzmocnienia konstrukcji dachu, który też zyskał nowy wygląd. Obecnie trwa drugi etap remontu budynku klubowego, w ramach którego wymienione zostały instalacje elektryczne oraz wodnokanalizacyjne, powstają nowe szatnie, prysznice oraz toalety, a także zupełnie nowe pomieszczenia. Nowością będzie również pewnego rodzaju strefa VIP, czyli loża z krzesełkami, która powstanie na balkonie budynku i będzie idealnym miejscem do podziwiania sportowych zmagań.