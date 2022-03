W Czeladzi pojawiły się nowe domki dla kotów. Znalazły miejsce w kilku dzielnicach i na osiedlach

Schronienia dla kotów są jednopoziomowe, ocieplane styropianem i posiadają otwierany dach w celu łatwiejszego utrzymania w nich porządku. Osiem z nich zostało już rozlokowanych na terenie miasta.

Domki dla kotów znajdziemy aktualnie przy ul. 17 Lipca, Ogrodowej 22, Katowickiej, Zwycięstwa i Wyspiańskiego. Ich opiekunowie zobowiązują się do stałego utrzymywania czystości i porządku zarówno wewnątrz, jak również w ich bezpośrednim otoczeniu. Domek może być przyznany pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela lub użytkownika terenu.

Przypomnijmy, że domki zostały kupione za nagrodę pieniężną, jaką miasto otrzymało z Ministerstwa Klimatu i Środowiska za rewitalizację Parku Grabek.

- Apelujemy do wszystkich mieszkańców o to, by nie niszczyć kocich domków oraz zwrócić szczególną uwagę na zwierzęta wolno żyjące w okresie jesienno-zimowym - przekazuje miasto.