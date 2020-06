W Czeladzi montują tablice elektroniczne na przystankach. Będą też w Będzinie

Zarząd Transportu Metropolitalnego zainstaluje w sumie przy przystankach komunikacji miejskiej kolejnych 60 elektronicznych tablic informacyjnych. Będą one pasażerom wskazywać, za ile minut przyjedzie oczekiwany autobus. Tym razem większość urządzeń trafi do Bytomia, Zabrza i Gliwic. Po raz pierwszy tablice zlokalizowane zostaną m.in. w Czeladzi, Piekarach Śląskich, Radzionkowie i Rudzie Śląskiej.

Montaż pierwszych tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej rozpoczął w latach 2012 – 2014 r. poprzedni organizator transportu zbiorowego. Wówczas zainstalowano ok. 70 tablic. Dziś zadanie to realizuje ZTM, który w ciągu 5 miesięcy, od lutego 2020 r., oddał do użytku już 100 tablic. Są to urządzenia, które sprawiają, że korzystanie z komunikacji miejskiej staje się prostsze i wygodniejsze. ZTM realizuje ten projekt zdecydowanie szybciej – za 15 miesięcy pasażerom będą służyć już wszystkie tablice z tego projektu. Docelowo będzie ich ponad 500.

Podstawowa funkcjonalność tablic na przestrzeni lat nie zmieniła się, jednakże nowo montowane tablice cechuje więcej zalet. W porównaniu do poprzednich wersji dodatkowymi udogodnieniami jest m.in. wyświetlanie informacji po ich obu stronach. Ponadto są one V-kształtne, dzięki czemu informacje są wyświetlane pod innym kątem przez co stają się bardziej czytelne. To walory istotne z punktu widzenia komfortu pasażera Na tablicach zainstalowano również kamery. To z kolei służy bezpieczeństwu ich utrzymania.