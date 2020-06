W Czeladzi mieszkańcy wybierają najlepszą inwestycję 30-lecia

30. rocznica powstania samorządu terytorialnego, która przypada 27 maja 2020 roku, skłania do podsumowań. Jak informują czeladzcy urzędnicy wiele działo się w mieście pomiędzy 1990 a obecnym 2020 rokiem. Jeśli wrócić pamięcią do początku lat 90. XX wieku z łatwością można dostrzec, że kolejno zarządzający miastem: Eugeniusz Bliźnicki, Zygmunt Machnik, Kazimierz Jakóbczyk, Marek Mrozowski, Teresa Kosmala i urzędujący drugą kadencję z woli mieszkańców burmistrz Zbigniew Szaleniec oraz radni rady miejskiej wszystkich kadencji samorządu uczynili sporo, by nadać miastu nowy kierunek rozwoju.

Dlatego z okazji 30-lecia samorządu wytypowanych zostało 30 inwestycji i obiektów, by to właśnie mieszkańcy w głosowaniu wskazali, które z nich najbardziej przyczyniły się do zmiany oblicza miasta, warunków życia czy jego estetyki.

Głosowanie na portalu: czeladz.pl potrwa jeszcze do 14 czerwca 2020 roku.

Obecnie na prowadzeniu w głosowaniu mieszkańców znajduje się przebudowa parku Grabek wraz otoczeniem. Sporo głosów zebrały także zrealizowane projekty związane z powstaniem Kopalni Kultury i nowego plac V. Viannaya na Piaskach oraz Galerii Sztuki Współczesnej “Elektrownia" (elektrownia kopalni "Saturn") wraz z nowym otoczeniem. Kto wygra ostatecznie? O tym przekonamy się za tydzień. A wszystkie propozycje zobaczycie w naszej galerii zdjęciowej.