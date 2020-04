W Czeladzi miasto uruchomiło pomoc psychologiczną dla mieszkańców

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla każdego z nas czas epidemii to trudny okres, w trakcie którego czujemy wiele emocji, niestety także tych negatywnych. Nie bójmy się o tym mówić i prosić o pomoc. Czasem wystarczy porozmawiać, do czego serdecznie zachęcamy – zachęcają do skorzystania z porad czeladzcy urzędnicy.

Psychologowie będą dyżurować od poniedziałku do piątku w godzinach od 17 do 18 (z wyłączeniem świątecznego poniedziałku 13.04.2020 r.). Każdy, kto potrzebuje pomocy, wsparcia psychologicznego może dzwonić pod nr telefonu: +48 459 309 843

Osobami dyżurującymi będą psychologowie:

Magda - poniedziałki, piątki

Wojtek - wtorek, środa, czwartek

Telefoniczne wsparcie psychologiczne przeznaczone jest dla osób, które w związku z trwającą w naszym kraju epidemią borykają się z problemami, takimi jak stres, lęk, rozłąka z bliskimi, izolacja. Ze strony psychologów wszyscy mogą liczyć na szacunek, poufność oraz zrozumienie i empatię.