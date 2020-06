W Czeladzi mężczyzna zastraszył i okradł dwóch nastolatków. Może być groźny

Jak ustaliliśmy sytuacja, która miała miejsce 2 czerwca br. była naprawdę niebezpieczna. Około godziny 16.30 na osiedlu Auby w Czeladzi łysy, postawny mężczyzna zaczepił dwóch 14-latków. Powiedział im, że wszystko wskazuje na to, że to właśnie oni pobili jego kuzyna i on musi to sprawdzić.

Chłopcy oczywiście wszystkiemu zaprzeczyli, bo nie mieli nic wspólnego ze zdarzeniem, o którym mówił ten mężczyzna. Byli jednak wystraszeni, co ten szybko wykorzystał. Jednnemu z chłopców od razu zabrał telefon, po czym kazał im wejść z nim do bloku przy ul. Auby 8. Tam wywiózł windą 14-latków na strych. Zabrał telefon drugiemu z chłopców, bo stwierdził, że jeśli tego nie zrobi, to obaj mu uciekną. Powiedział im też, że mają czekać na niego, a on idzie po kuzyna, by doszło do konfrontacji. Oddalił się wtedy z dwoma telefonami i już nie wrócił. Na szczęście nic nie zrobił nastolatkom. Ci powiadomili o całym zajściu rodziców, którzy zgłosili całe zajście policji.